Bakan Turhan: Kanal İstanbul'da, bu yıl içinde kazmayı vuracağız - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Boğazlarımızı koruyacak, İstanbul'u koruyacak Kanal İstanbul'da ihale aşamasına geldik. Bu yıl içinde de kazmayı vuracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ulaştırmanın, çok yüksek finansman ihtiyacı olan sektör olduğunu belirten Bakan Turhan, "2020 yılı içinde 405 kilometre bölünmüş yol, 315 kilometre YİD (yap- işlet- devret) yolunu hizmete sokacağız. Ayrıca bu yıl 942 kilometre yeni bitümlü sıcak karışımlı (BSK) yol yapılacak. 47 kilometre uzunluğundaki köprü ve 52 kilometre uzunluğunda tünel bitireceğiz" diye konuştu.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nda, hizmete açıldığı günden 2019 yıl sonuna kadar 330 bin uçak, yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleştiğini kaydederek, "İstanbul Havalimanı, henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden kamuya 22,4 milyon euroluk bir ek ödeme yapacak. Esenboğa PAT Sahaları yapıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pist yapımına devam ediyoruz" dedi.

'BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ'NİN İHALESİNİ BU YIL İÇİN PLANLIYORUZ'

Bakan Turhan, 405 kilometre güzergah uzunluğuna sahip Ankara- Sivas YHT (Yüksek Hızlı Tren) hattının Yerköy- Yıldızeli kesiminde, yakın zamanda test sürüşlerine başlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız. Yine bu yıl TÜVASAŞ'ta ilk prototip Milli Elektrikli Tren Seti'ni raylara indireceğiz ve seri üretimine başlayacağız. 2020 yılı sonuna kadar 2 bin 802 kilometrelik güzergahta demir yolu hattının proje çalışmalarını tamamlayacağız. YİD modeli ile gerçekleştireceğimiz. Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz."

'İLK KAZMAYI VURACAĞIZ'

Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesinin, boğazları ve İstanbul'u koruyacağını belirterek, "Kanal İstanbul'da ihale aşamasına geldik. Bu yıl içinde de kazmayı vuracağız. Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini hiçbir bir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak, alternatif bir kapının açılmasını sağlayacağız. İstanbul Boğazı'nı kazalardan ve tehlikeli yüklerden koruyacağız. Boğazlarımızın yerli ve milli yazılım ile izlenmesini sağlayacak projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Türksat 5A'nın, 2020'nin 3'üncü çeyreğinde, Türksat 5B'nin ise 2021 yılında uzaya fırlatılması takvimine uygun olarak ilerlediklerini kaydeden Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Türksat 6A'da Mühendislik Modeli Entegrasyon faaliyetlerine devam ediyoruz. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak proje kapsamında üretilecek uydunun 2022 yılında uzayda hizmete başlamasını hedefliyoruz. 5G çalışmalarını başlattık. 5G'yi ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda pilot uygulama olarak başlatmayı planlıyoruz."

'İHALE SÜRECİ BAŞLAYACAK'

Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesinde ne zaman ihaleye çıkılacağına ilişkin soru üzerine, proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bölgenin imar plan çalışmaları onaylandı, askıda. Bu bitince ihale süreci başlayacak. Rusya'dan, Çin hükümetinden, Hollanda, Belçika'dan, dünyanın diğer ülkelerinden firmalar, bu proje ile ilgileniyor. Önce yolların köprülerin deplasmanını yapacağız, enerji hatlarının deplasmanını yapacağız. Kanal sahası diğer hizmetleri aksatmadan sürdürülebilir hale gelince kanal inşaatını başlatacağız" dedi.

'DEPREMDE İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME ÖNEMLİ'

Bakan Turhan, deprem anında sağlıklı iletişim sağlamak amacıyla mesajlaşma ve sesli uygulama görüşmesi için çalışma yaptırdıklarını da kaydederek, "Operatörlerle kapasite artış çalışmaları devam ediyor. İlk aşamaları tamamlandı. Depremde ses değil internet üzerinden haberleşme önemli. Girişimler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve AFAD ile çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Avrasya Tüneli geçişlerine yapılan zamma ilişkin ise "Avrasya Tüneli YİD ile yaptığımız bir proje. Bu projedeki geçiş ücretleri yine sözleşme kapsamında yılda 2 defa güncellenerek uygulanıyor. Bu güncellemeler idarenin kontrolünde yapılıyor. 1 Temmuz 2018'de yapılmıştı. 2020 başındaki güncelleme formülüne göre 23,30 TL olarak uygulanan geçiş 36,20 olarak geçti" dedi.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, -