Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra... - Son Dakika

Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra...

6 saat önce

Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra başlatılacak.

Bakan Turhan:

Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra başlatılacak." - ANKARA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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