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Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra...
6 saat önce
Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra başlatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra başlatılacak." - ANKARA
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