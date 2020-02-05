Bakan Turhan, "Karabük sanayi alt yapısı ile bölgenin cazibe merkezi olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan, 'Karabük sanayi alt yapısı ile bölgenin cazibe merkezi olacak' - Son Dakika

Bakan Turhan, "Karabük sanayi alt yapısı ile bölgenin cazibe merkezi olacak"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Filyos Projesi ile Karabük'ün bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Bakan Turhan,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Filyos Projesi ile Karabük'ün bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacağını söyledi.


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'den oluşan Karabük Heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Bakan Turhan'a, kentte devam eden yatırımlar ile Filyos Liman Projesi, Çevre yolu projesi, Karabük- Zonguldak bölünmüş yol projesi, KARDEMİR Köprülü kavşak projesi, Eskipazar ve Cumayanı köprülü kavşak projeleri hakkında bilgiler verildi.


Bakan Turhan, "Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma anlamında ülkemiz çağ atladı. Binlerce kilometre bölünmüş yol yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ulaşımın kalitesini arttırmaya devam edeceğiz. Altyapı eksiklerimizi gidereceğiz. Karabük'ün Karayolları ile ilgili yatırım taleplerini öncelik sırasına ve kaynaklarımız nispetinde yerine getireceğiz. Filyos Projesi ile beraber ulaşım anlamında altyapı ve üst yapı projelerini tamamlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karabük sanayi altyapısı ile beraber bu proje ile daha önemli bir hale gelerek bölgenin cazibe merkezlerinden birisi olacak. Filyos Limanını ve bağlantı yollarını en kısa sürede bitirip Limanı kullanıma açacağız" dedi. - KARABÜK

Mehmet Cahit Turhan, Karabük, Filyos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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