Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Karayolu Güvenliği Konusu Hem AB'nin Hem Ülkemizin Gündeminde Önemli Bir Yer Alıyor"...

Bakan Turhan: "Karayolu Güvenliği Konusu Hem AB'nin Hem Ülkemizin Gündeminde Önemli Bir Yer Alıyor"...

38 dakika önce

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması Basın toplantısı BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması
Basın toplantısı BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:55 Kaynak: AA

Brüksel, Mehmet Cahit Turhan, Avrupa Birliği, Güncel
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