Bakan Turhan, Karla Mücadele Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Cankurtaran Bakım ve İşletme Şefliğine görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Cankurtaran
Bakım ve İşletme Şefliğine görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Bakan Turhan, işletme şefi Ali Başak'tan bölgedeki kar durumu ile karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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