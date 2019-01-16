Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Karla Mücadele Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Bakan Turhan, Karla Mücadele Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

49 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Cankurtaran Bakım ve İşletme Şefliğine görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Cankurtaran Bakım ve İşletme Şefliğine görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Bakan Turhan, işletme şefi Ali Başak'tan bölgedeki kar durumu ile karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Cankurtaran, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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