Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Kayseri'ye hak ettiği projeleri tahsis edeceğiz"
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Turhan: "Kayseri'ye hak ettiği projeleri tahsis edeceğiz"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Kayseri'yi ziyaret etti.

Bakan Turhan:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Kayseri'yi ziyaret etti. Her iki Bakanın katılımıyla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin projeleriyle ilgili brifing verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hızlı tren projesi, havaalanının genişletilmesi ve Belsin- Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Erkilet Havaalanı'nda karşıladı. Karşılamada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Kayseri'ye geldi. Her iki bakanlığa bağlı çok sayıda genel müdür de Kayseri'deydi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Bakan Mehmet Cahit Turhan ve Bakan Hulusi Akar'a karşılamanın ardından bir brifing verdi. Brifinge, ilçe belediye başkanları ve meslek odalarının başkanları da katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ulaşım projeleriyle ilgili detaylı bir sunum yaptı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir de toplantı gerçekleştirildi. Fuar alanı içerisindeki KAYTUR tesislerinde yapılan toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Erkilet Havaalanı, şehir içi ulaşımı, hızlı tren projesi ve karayolları projeleriyle ilgili bilgi aldıklarını belirten Bakan Turhan, "Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede tesis etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Hızlı trenle ilgili ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ve hedeflerinin 2023 yılı olduğunu ifade eden Bakan Turhan, "Havaalanının genişlemesiyle ilgili de bilgi aldık. Yeni pist yapılması konusunda çalışmalar yapıldı ve önümüzdeki günlerde başlayacağız" dedi. Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı konusunda da açıklamalar yapan Bakan Turhan, "Cumhurbaşkanımız yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdi. Biz de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız ve hızlı bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Mehmet Cahit Turhan, Hulusi Akar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fanatik Kayserisporlu adamın derbi yorumu güldürdü
Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Kayseri'ye hak ettiği projeleri tahsis edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]