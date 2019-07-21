Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "KKTC'yle projeler yürütmeye büyük önem veriyoruz"
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Bakan Turhan: "KKTC'yle projeler yürütmeye büyük önem veriyoruz"

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde konuşma yaptı.
Bakan Turhan: KKTC'yle projeler yürütmeye büyük önem veriyoruz
Mehmet Cahit Turhan, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:01 Kaynak: AA
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