Bakan Turhan: "KKTC'yle projeler yürütmeye büyük önem veriyoruz"
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:01 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs
Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde konuşma yaptı.
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