Bakan Turhan, koronavirüs önlemlerini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan, koronavirüs önlemlerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan, koronavirüs önlemlerini değerlendirdi

28 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin "Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak" dedi.

Bakan Turhan, koronavirüs önlemlerini değerlendirdi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin "Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak" dedi.

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:06 
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