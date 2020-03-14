Bakan Turhan 'koronavirüs' tedbiri aldı, tokalaşmadı - Son Dakika

Ardından Ayvacık ilçesine geçen Bakan Turhan, burada Çarşamba-Ayvacık karayolunda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SAMSUN'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan , 'koronovirüs' tedbirleri kapsamında kendisini karşılayan protokolle tokalaşmadı, elini göğsünün üzerine koyarak selam verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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