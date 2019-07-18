Bakan Turhan: "Liman yapmak ne kadar hakkımız ise sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar...
3 saat önce
-Salondaki katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona girmesi -Bakan Turhan'ın kürsüye çıkması -Bakan Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeşil Liman Sertifika Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:13 Kaynak: AA
-Salondaki katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona girmesi
-Bakan Turhan'ın kürsüye çıkması
-Bakan Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeşil Liman Sertifika Töreni'ne katıldı. (1)
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