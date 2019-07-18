Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Liman yapmak ne kadar hakkımız ise sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar...
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Turhan: "Liman yapmak ne kadar hakkımız ise sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar...

3 saat önce

-Salondaki katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona girmesi -Bakan Turhan'ın kürsüye çıkması -Bakan Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeşil Liman Sertifika Töreni'ne katıldı.

-Salondaki katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona girmesi
-Bakan Turhan'ın kürsüye çıkması
-Bakan Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeşil Liman Sertifika Töreni'ne katıldı. (1)
Bakan Turhan: Liman yapmak ne kadar hakkımız ise sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar...
Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Liman yapmak ne kadar hakkımız ise sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]