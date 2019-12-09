Bakan Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Fook ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook ile ulaştırma alanında ilişkileri ele alacaklarını belirterek, "Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı temelinde sivil havacılık ilişkilerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunacağız." dedi.

Bakan Turhan, Fook ve beraberindeki heyetle görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Malezya ile 2,5 milyar dolara yakın dış ticaret hacminin olduğunu söyledi.

Malezya ile iş birliğini daha ilerilere taşımak arzusunda olduklarını dile getiren Turhan, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Turhan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Berhad Malezya Havalimanı Holding ile yıllardır süren iş birliğinin bulunduğunu anımsatarak, "Değerli mevkidaşımla bugün, ulaştırma ilişkilerimizi ele alacağız. Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı temelinde sivil havacılık ilişkilerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

Malezya Ulaştırma Bakanı Fook da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Malezya'nın bölgede iki önemli ortak olduğunu anlatan Fook, "Uluslararası platformlarda da duruşumuz ve görüşümüz birbirine benziyor ve çoğu zaman birbirimizi destekliyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fook, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed arasında da yakın ilişki olduğunu söyledi.

İki ülke arasında özellikle sivil havacılık alanında büyük iş birliği bulunduğunu dile getiren Fook, "Havacılık operasyonunun yanı sıra diğer birçok alanda iş birliğimizi artırmak niyeti ve isteğindeyiz. Havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin geldiği nokta bizi çok etkiledi. Biz bu alanda da her türlü iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fook, THY'nin kaydettiği ilerlemenin Malezya'yı oldukça etkilediğine dikkati çekerek, Malezya Havayollarının gelişimi için Türkiye'nin destek ve deneyim paylaşımına açık olduklarını vurguladı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.