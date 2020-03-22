Bakan Turhan: Marmaray, Başkentray ve İzban, sağlık çalışanlarına ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: Marmaray, Başkentray ve İzban, sağlık çalışanlarına ücretsiz - Son Dakika

Bakan Turhan: Marmaray, Başkentray ve İzban, sağlık çalışanlarına ücretsiz

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" dedi.

Bakan Turhan: Marmaray, Başkentray ve İzban, sağlık çalışanlarına ücretsiz, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" dedi.

Bakan Turhan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti. Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini vurgulayan Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak."

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI AYAKTA ALKIŞLIYORUZ'

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban'dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağını belirten Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Turhan, sağlık çalışanlarını ayakta alkışladıklarını vurguladı.


Marmaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:18 Kaynak: DHA

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