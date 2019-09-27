Bakan Turhan, Nijerya İletişim Bakanı ile bir araya geldi

ANKARA (AA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye ile Nijerya'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 başta olmak üzere uluslararası platformlarda yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, "Bugün burada haberleşme ilişkilerimizi ele alacağız, özellikle sim kart kaydı ve güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacağız." dedi.

Turhan, bakanlıkta Nijerya İletişim Bakanı İsa Ali İbrahim Pantami ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Turhan, ağustosta yeni görevine atanan Pantami'ye hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Turhan, Türkiye'nin, Afrika'nın en önemli ülkelerinden Nijerya ile 500 milyon dolara yakın dış ticari hacmi olduğunu belirterek, "Nijerya bağımsızlığını 1960'ta kazandıktan sonra 1962'de büyükelçiliğimiz orada açılmış. Bu tarihten itibaren Nijerya ile yakın ilişkilerimiz her yönüyle gelişerek devam etmekte. İlişkilerimizin yakınlığı iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerden de anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

Turhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da Nijerya'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin de 2017'de Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 başta olmak üzere uluslararası platformlarda da yakın iş birliği içinde olduğuna dikkati çeken Turhan, "Bugün burada haberleşme ilişkilerimizi ele alacağız, özellikle sim kart kaydı ve güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

"Türkiye'den iletişim alanında destek bekliyoruz"

Pantami de Nijerya'yı iletişim alanında nasıl geliştirebilecekleri konusunda bilgi paylaşımında bulunmak için Türkiye'ye geldiklerini anlatarak, "Türkiye'den iletişim alanında destek bekliyoruz. Özellikle sim kartlarının kayıt altına alınması için Türkiye'yi örnek alarak iletişimde daha da ilerlemek istiyoruz." dedi.

Türkiye'ye yurt dışından gelen bir telefon ya da sim kartın gerekli zaman içinde kaydının yapılmadığında kapandığını söyleyen Pantami, özellikle Nijerya'da bu sistemden faydalanmak istediklerini belirtti.

Pantami, Nijerya'da kimin ne kullandığını, ne sahibi olduğunu kontrol altına almak istediklerinin altını çizerek, "Türkiye gibi Nijerya'da da siber suçlara karşı bir merkez oluşturup bu konuyu güvenli yürütmek istiyoruz. Nijerya'dan Türkiye'ye gençlerimizin eğitime gelerek siber suçlar alanında kendilerini geliştirmesini ve ülkemizde faydalı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.