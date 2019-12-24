Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakanlık olarak, engelli vatandaşların hayatın içinde yer alması, ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakanlık olarak, engelli vatandaşların hayatın içinde yer alması, ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, "Çocuklarımızı Dinleyelim, Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında Ankara YHT Garı'nda düzenlenen törenle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel gereksinimli bireyleri Konya'ya yolcu etti.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, engelli çocukların sosyal yaşam içinde daha fazla yer alması ve ekonomik hayata katılmasını sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Bakanlık olarak, engelli vatandaşların hayatın içinde yer alması, ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Engelli bireylerin seyahatleri esnasında yardımcı olacak tedbirleri almak için gayret ediyoruz." dedi.

İnsan merkezli hizmet anlayışıyla çalıştıklarına, özellikle hızlı tren seyahatlerinde başlatılan Turuncu Masa hizmetiyle engelli vatandaşların karşılaşacakları zorlukları aşmada destek olacak kişileri istihdam ettiklerine dikkati çeken Turhan, bu hizmetleri diğer alanlarda da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetine işaret eden Turhan, söz konusu hizmetin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turhan, her türlü fiziki ve insani yardım tedbirlerinin alınması için gerekli düzenlemeleri geliştirerek devam ettireceklerini vurguladı. Bakan Turhan, engellilerin sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almaları için ücretsiz, 65 yaş üstüne de ucuz seyahat imkanı sunulduğunu hatırlattı.

Ülkenin her yöresindeki güzelliklerin daha fazla tanıtılması amacıyla demir yolu seferleri düzenlendiğini belirten Turhan, ulaşım amaçlı yapılan Ankara'dan Kars'a Doğu Ekspresi'nin, bu yıl turizm amaçlı seferlerine de başladığını anımsattı.

Turhan, bu kapsamda vatandaşların şehirleri gezme imkanı bulduğunu, uygulamayı ülkenin farklı yerlerine yaygınlaştırmayı düşündüklerini dile getirdi.

Yolculuk yapacak çocuklarla yakından ilgilenen Turhan, Konya'da gezebilecekleri yerler hakkında bilgi verdi.

Bakan Turhan daha sonra TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve beraberindekilerle özel gereksinimli bireyleri uğurladı.

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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