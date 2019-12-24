Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı - Son Dakika

Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Çocuklarımızı dinleyelim, hayatlarını değiştirelim" projesi kapsamında özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğruladı.

Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Çocuklarımızı dinleyelim, hayatlarını değiştirelim" projesi kapsamında özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğruladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Çocuklarımızı Dinleyelim, Hayatlarını Değiştirelim" projesi kapsamında Ankara YHT Garı'nda düzenlenen törenle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel gereksinimli bireyleri Konya'ya yolcu etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, engelli çocukların sosyal yaşamın içinde daha fazla yer alması ve ekonomik hayata katılmasını sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını aktararak, "Bakanlık olarak engelli vatandaşların hayatın içinde yer alması, ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Engelli bireylerin seyahatleri esnasında yardımcı olacak tedbirleri almak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Özellikle hızlı tren yolculuklarında başlatılan Turuncu Masa hizmetiyle engelli vatandaşların karşılaşacağı zorlukları aşmada destek olacak kişileri istihdam ettiklerini ve insan merkezli hizmet anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Bakan Turhan, benzer hizmetleri diğer alanlarda da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetinden bahseden Bakan Turhan, bu hizmetlerin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Her türlü fiziki ve insani yardım tedbirlerinin alınması için gerekli düzenlemeleri geliştirerek projeleri devam ettireceklerini aktaran Bakan Turhan, engellilerin sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almaları için ücretsiz, 65 yaş üstüne de ucuz seyahat imkanı sunulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin her yöresindeki güzelliklerin daha fazla tanıtılması için demir yolu seferleri düzenlendiğini kaydeden Bakan Turhan, Ankara'dan Kars'a ulaşım amaçlı yapılan Doğu Ekspresi'nin, bu yıl turizm amaçlı seferlerine de başladığını bildirdi. Bu çerçevede, vatandaşların şehirleri gezebilme imkanı bulduğunu belirten Bakan Turhan, bu uygulamayı ülkenin farklı yerlerine yönelik olarak yaygınlaştırmayı düşündüklerini söyledi.


Yolculuk yapacak çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Turhan, Konya'da gezebilecekleri yerler hakkında bilgiler verdi. Bakan Turhan, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve beraberindeki heyet, özel gereksinimli bireyleri Konya'ya uğurladı. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi
Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği

Son Dakika Haberleri
17:21 Otomobil beton kulübeye çarptı - Son Dakika
17:21 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Son Dakika
17:20 Minik Duru'nun öldüğü oyuncak helikopter için bozuk iddiası - Son Dakika
17:20 Sinan Aygün Ankara Adliyesinde - Son Dakika
17:15 KHGB Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
17:10 Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Son Dakika
16:56 Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:24:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]