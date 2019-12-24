Bakan Turhan, özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğurladı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Çocuklarımızı dinleyelim, hayatlarını değiştirelim" projesi kapsamında özel gereksinimli bireyleri YHT ile Konya'ya uğruladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Çocuklarımızı Dinleyelim, Hayatlarını Değiştirelim" projesi kapsamında Ankara YHT Garı'nda düzenlenen törenle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel gereksinimli bireyleri Konya'ya yolcu etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, engelli çocukların sosyal yaşamın içinde daha fazla yer alması ve ekonomik hayata katılmasını sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını aktararak, "Bakanlık olarak engelli vatandaşların hayatın içinde yer alması, ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Engelli bireylerin seyahatleri esnasında yardımcı olacak tedbirleri almak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Özellikle hızlı tren yolculuklarında başlatılan Turuncu Masa hizmetiyle engelli vatandaşların karşılaşacağı zorlukları aşmada destek olacak kişileri istihdam ettiklerini ve insan merkezli hizmet anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Bakan Turhan, benzer hizmetleri diğer alanlarda da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetinden bahseden Bakan Turhan, bu hizmetlerin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Her türlü fiziki ve insani yardım tedbirlerinin alınması için gerekli düzenlemeleri geliştirerek projeleri devam ettireceklerini aktaran Bakan Turhan, engellilerin sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almaları için ücretsiz, 65 yaş üstüne de ucuz seyahat imkanı sunulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin her yöresindeki güzelliklerin daha fazla tanıtılması için demir yolu seferleri düzenlendiğini kaydeden Bakan Turhan, Ankara'dan Kars'a ulaşım amaçlı yapılan Doğu Ekspresi'nin, bu yıl turizm amaçlı seferlerine de başladığını bildirdi. Bu çerçevede, vatandaşların şehirleri gezebilme imkanı bulduğunu belirten Bakan Turhan, bu uygulamayı ülkenin farklı yerlerine yönelik olarak yaygınlaştırmayı düşündüklerini söyledi.



Yolculuk yapacak çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Turhan, Konya'da gezebilecekleri yerler hakkında bilgiler verdi. Bakan Turhan, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve beraberindeki heyet, özel gereksinimli bireyleri Konya'ya uğurladı. - ANKARA