Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.

Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti

Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:01 Kaynak: AA
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