Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti - Son Dakika

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Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:01 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.
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