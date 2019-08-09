Bakan Turhan: Rize- Artvin Havalimanı gelecek yıl açılıyor (2)

SALARHA TÜNELİ'Nİ İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize'de deniz dolgusu üzerine yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemelerin ardından Salarha Tünel'i inşaat çalışmalarını da inceledi.

Tünel çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını ve gelecek yıl hizmete açmayı planladıklarını belirten Bakan Turhan, "Salarha Tüneli'nin Rize'miz için çok büyük bir önemi var. Rize ilimiz Karadeniz sahilinde deniz ile dağ arasında çok dar bir alandan rahat bir şehirleşme, yapılaşma imkanını zorlayan bir şehrimiz. Biz Rize şehrimize yeni bir gelişim alanı oluşturmak için arazi şartları, topografik ve jeolojik şartları şehirleşme için daha uygun olan bu vadiyi Rize şehir merkezi ile birleştirip, Rize'mize yeni bir gelişme alanı kazandırmak amacı ile bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte Rize'nin yeni gelişim alanları bu vadide oluşacak ve yeniden çağdaş şehircilik planlarına uygun bir şekilde imar planları yapılarak daha yaşam kalitesi, çevre şartları uygun bir şehirleşme fırsatını yakalamış olacağız. Bu projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki yılın sonlarına doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Şu anda bu tünelimizin kazı çalışmaları yaklaşık olarak yüzde 80 mertebesinde tamamlandı. Sonraki süreçte tünelin mevcut ulaşım aksları ile entegrasyonunun bağlantısını sağlayacak kavşakları ve bu tünelin betonlama işlemlerini ile elektromekanik işlemlerini tesis edip hizmete açmış olacağız. Rize'mize ve milletimize hayırlı olsun. Bu vesile ile bütün İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.