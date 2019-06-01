Bakan Turhan: Seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "10 buçuk milyon seçmeni olan, 8 milyondan fazla insanın oy kullandığı bir seçimde rakamlar öyle kritik hale gelmiştir ki mantıksal olarak da, sayısal olarak da seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da, AK Parti Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen Gençlik Kolları Vefa Yemeği'ne katıldı. Programa Bakan Turhan'ın yanı sıra AK Parti Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri katıldı. Bakan Turhan, iftar yemeğinin ardından yenilenecek olan İstanbul seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.'ASLINDA BU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALINMIŞTIR'İstanbul'un Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Turhan, belediye başkanlığının AK Parti tarafından kazanıldığını fakat meydana gelen usulsüzlükler nedeni ile YSK tarafından yenilenmesine karar verildiğini söyledi. Bakan Turhan, "Önümüzde ülkemizin en büyük şehirlerinden olan İstanbul Büyükşehir seçimleri yenileniyor. İstanbul Türkiye'nin ekonomik başkentidir, kültürel başkentidir, dünyanın başkentidir İstanbul. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor, biz ülkemizde siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı devam ettirmek için bu belediye başkanlığını almamız lazım. Aslında bu belediye başkanlığı alınmıştır. Bu şehrin 39 ilçesinin 25 ilçesini bizim iktidarımız almıştır. Fakat yapılan incelemeler sonucunda YSK'nın da verdiği kararla bu seçimde bir hata olduğu belgelerle ortaya konmuştur. 10 buçuk milyon seçmeni olan, 8 milyondan fazla insanın oy kullandığı bir seçimde rakamlar öyle kritik hale gelmiştir ki mantıksal olarak da, sayısal olarak da seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur" dedi.'KARDEŞİMİZ DE OLSA ALDANMAYACAĞIZ'İstanbul'da Trabzonlu nüfusunun etkili olduğunu söyleyen Bakan Turhan, CHP adayı Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin bir taktik olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Bunları yapanlar ve buna sebep olanlar da yargı karşısına çıkacaktır. Trabzonlular üzerinden bu oyun biliyorsunuz oynanıyor, Trabzonluların İstanbul'daki sayısı fazladır. Bu nedenle rakibimizi de bir Trabzonlu olarak karşımıza çıkardılar, bunlar bir taktik. Bu ülkede işbirlikçilerin hedeflerini, oyunlarını gerçekleştirmek isteyenlere hemşerimiz de olsa buna aldanmayacağız, kardeşimiz de olsa aldanmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemlidir, bizim partimizi iktidara getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptığımız hizmetlerdir" diye konuştu.