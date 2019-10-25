Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık

Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık

39 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta- İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (1)

Bakan Turhan: Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık

Mehmet Cahit Turhan, Isparta, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmi değişen Boydak Holding'in yeni logosu, sosyal medyada FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuna benzetildi
Erkek çocuklarını öpüştüren fenomen Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddiası Twitter'a damga vurdu Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni döven baba oğul tutuklandı Özlem Çerçioğlu'nu ittiren AK Partili vekil, kendisini savundu: Omuz atmadım, kendileri yer verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 14:58:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]