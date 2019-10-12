Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

26 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

Sivas- Ankara kara yolunun Köklüce mevkisindeki Yüksek Hızlı Tren şantiyesindeki incelemenin ardından valilik makamına geçen Turhan, şeref defterini imzaladı.

Vali Salih Ayhan, Bakan Turhan'a Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlanan pulu takdim etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk da Bakan Turhan'a, Sivas ile ilgili hazırlanan kitap setini verdi.

Bakan Turhan, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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