Bakan Turhan: "Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik' - Son Dakika

Bakan Turhan: "Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesi Yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesi

Yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan: Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik

Mehmet Cahit Turhan, Ayvacık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:52 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:50 Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı
23:50 "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"
23:48 Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü
23:46 Senegal'de koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Turhan: "Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]