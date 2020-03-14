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Bakan Turhan: "Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik"
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesi Yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın...
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:08 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesi
Yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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