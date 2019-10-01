Bakan Turhan: "Tarih boyunca iz bırakan medeniyetlerin tamamının temelinde kalem, mürekkep, ilim...
34 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:53 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. (2)
Bakan Turhan'dan depremde çuvallayan GSM şirketlerine talimat: Altyapı kapasitenizi artırın 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Son Dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı