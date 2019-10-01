Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Tarih boyunca iz bırakan medeniyetlerin tamamının temelinde kalem, mürekkep, ilim...
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Bakan Turhan: "Tarih boyunca iz bırakan medeniyetlerin tamamının temelinde kalem, mürekkep, ilim...

34 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. (2)

Bakan Turhan: Tarih boyunca iz bırakan medeniyetlerin tamamının temelinde kalem, mürekkep, ilim...

Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:53 Kaynak: AA
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