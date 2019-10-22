Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tiflis İpekyolu Forumu'nda Doğu ile Batı arasında tarihi İpekyolu'nun yeni ve modern İpekyolu olarak hizmet vermesi için yapılması gereken çalışmalar, bölgenin tüm ülkeleri tarafından değerlendirildi." dedi.

Turhan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden "3'üncü Tiflis İpekyolu Forumu" çerçevesinde, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ve Afganistan Ulaştırma Bakanı Yama Yari ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Turhan, "Tiflis İpekyolu Forumu'nda Doğu ile Batı arasında tarihi İpekyolu'nun yeni ve modern İpekyolu olarak hizmet vermesi için yapılması gereken çalışmalar, tüm bölge ülkeleri tarafından değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yapılan ve inşaatı devam eden altyapı projeleri konusunda foruma katılan yetkililere bilgi verdiklerini aktaran Turhan, "Sadece bu altyapıyı yapmak önemli değil, altyapıyı yaptıktan sonra bu altyapıdan faydalanacak olan araçların, insanların, yüklerin taşınmasıyla ilgili mevzuatları da görüştük." şeklinde konuştu.

Cahit Turhan, forum çerçevesinde katıldığı panellerde ve ikili görüşmelerde bölgedeki altyapıların nasıl kullanılacağı, bu projelerden nasıl faydalanılacağı, ne gibi kazanımların elde edileceği gibi konularda önemli görüşmelerin yapıldığını aktardı.

Forumda, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri, bu ilişkilerin daha da ileriye taşıması, ortak ulaşım altyapı projelerinin geliştirilmesi konularını da değerlendirdiklerini anlatan Turhan, "Tiflis İpekyolu Forumu, önemli bir forumdu. Faydalı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.