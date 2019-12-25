Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı. (4)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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