Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: Trabzon'a Yeni ve Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyoruz

Bakan Turhan: Trabzon'a Yeni ve Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyoruz

1 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Havalimanı ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor.

Bakan Turhan: Trabzon'a Yeni ve Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyoruz, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Havalimanı ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onunda gelecekte inşallah müjdesini veririz? dedi. 

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane Bayburt'a ziyaretlerde bulunup, yatırımlar ile yürütülen projeler hakkında incelemelerde bulunan   Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün de Trabzon'da esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi. Bakan Turhan, Kalkınma Mahallesi'nde girdiği bir fırın işletmesinde çalışanlara kolaylıklar diledi. Bakan ziyareti sırasında kürekle pişen ekmekleri dışarı çıkarttı. Bu sırada işletmede çalışanların 'Yol yapmak mı, ekmek yapmak mı zor' sorusuna Turhan, 'Gıda işi hepsinden zordur. Telafisi olmaz. Yolun arızası giderilir ama gıdanın arızası' yanıtı verdi. Bakan Turhan ve fırındakiler arasında geçen diylog gülüşmelere de neden oldu. 

YENİ HAVALİMANI MÜJDESİ

Esnaf ziyaretinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geçen Bakan Turhan, burada düzenlenen 'Mühendislik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği' konulu forma katıldı. Salon girişinde gazetecilerin gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Turhan, Trabzon'a yeni bir havalimanı yapma düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Aslında genişletmekten ziyade havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminallerde yetersiz kalıyor. Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onunda gelecekte inşallah müjdesini veririz? diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

Mehmet Cahit Turhan, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Temizlik Görevlisi, Hakim Karşısına Çıktı Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası

CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak Son Dakika! Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:12:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: Trabzon'a Yeni ve Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]