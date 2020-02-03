Bakan Turhan: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demiryolu ulaştırma şebekesinin ana omurgasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demiryolu ulaştırma şebekesinin ana omurgasını... - Son Dakika

Bakan Turhan: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demiryolu ulaştırma şebekesinin ana omurgasını...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu. (2)

Bakan Turhan: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demiryolu ulaştırma şebekesinin ana omurgasını...

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:15 Kaynak: AA
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