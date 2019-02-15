Bakan Turhan: "Türkiye İha'lar ve Siha'lar Konusunda Dünyanın En Önde Gelen Ülkelerinden Biri"
10 dakika önce
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi "Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu forum Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması Hediye takdim töreni TRABZON...
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Turan
Kültür ve Kongre Merkezi
"Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu forum
Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın konuşması
Hediye takdim töreni TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, 2019 Türk Dünyası Diriliş Yılı etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen, "Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu foruma katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:54 Kaynak: AA
Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası
CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak
Son Dakika! Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem
Belediye Başkanı Adaylarının Medya Karneleri Belli Oldu