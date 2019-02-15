Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Türkiye İha'lar ve Siha'lar Konusunda Dünyanın En Önde Gelen Ülkelerinden Biri"

Bakan Turhan: "Türkiye İha'lar ve Siha'lar Konusunda Dünyanın En Önde Gelen Ülkelerinden Biri"

10 dakika önce

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi "Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu forum Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması Hediye takdim töreni TRABZON...

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi
"Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu forum
Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması
Hediye takdim töreni TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2019 Türk Dünyası Diriliş Yılı etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen, "Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu foruma katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:54 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Osman Turan, Güncel
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