Bakan Turhan: "Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede lojistik üs olmasını hedefliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede lojistik üs olmasını hedefliyoruz' - Son Dakika

Bakan Turhan: "Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede lojistik üs olmasını hedefliyoruz"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı. (1)

Bakan Turhan: Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede lojistik üs olmasını hedefliyoruz

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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