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Bakan Turhan: "Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede lojistik üs olmasını hedefliyoruz"
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı. (1)
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