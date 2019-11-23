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Bakan Turhan, TÜVASAŞ'da incelemeler'de bulundu

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, TÜVASAŞ'da incelemeler'de bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Sakarya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti'de yaptığı açıklamada hızlı tren setlerinin Sakarya'da üretileceği müjdesini vermesi sonrasında Türkiye Vagon Sanayi A.Ş'yi ziyaret etti. Bakan Turhan'ı fabrika girişinde TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve protokol karşıladı. Genel Müdür Kocaarslan Bakan Turhan'a TÜVASAŞ hakkında bilgiler verdi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan daha sonra fabrikayı gezerek trenleri inceledi.

(Remzi Şimşek/İHA)

Mehmet Cahit Turhan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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