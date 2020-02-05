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Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok."
14 dakika önce
Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok."
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok."
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