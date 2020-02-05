Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: '(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok.' - Son Dakika

Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok."

14 dakika önce

Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok."

Bakan Turhan:

Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı'ndan ilk açıklama: Can kaybı yok

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Turhan: "(Uçağın pistten çıkması) Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]