Bakan Turhan uçak kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, uçak kazasında yaralananların durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Şu anda hastanelerimizde 52 vatandaşımız tedavi görüyor. Bunların 8'i yoğun bakımda." dedi.

Turhan, Pegasus Hava Yollarının İzmir Adnan Menderes- Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan yolculardan bazılarını, bulundukları VM Medical Park Pendik Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Turhan, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletip sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kaza sonrası yaralanan yolcuların tedavilerinin çeşitli hastanelerde devam ettiğini aktaran Turhan, "Bildiğiniz gibi uçakta 181 kişi vardı. Şu anda hastanelerimizde 52 vatandaşımız tedavi görüyor. Bunların 8'i yoğun bakımda, ancak yoğun bakımda olan hastalarımız yapılan bazı cerrahi müdahaleler sonucu olması gereken yoğun bakım. Şu anda bir Çin vatandaşı yoğun bakımda, şuuru yerinde değil. Doktorlarımız takip ediyor. Diğer hastalarımızın hepsi iyi durumda." diye konuştu.

Pek çok hastanın taburcu edileceği bilgisini doktorlardan aldıklarını ifade eden Turhan, "Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızda şu anda ağır ve acil bir durum yok." dedi.

"Enkazın kaldırılmasına pazar günü başlanacak"

Turhan, kazanın yaşandığı yerde yaptığı incelemelere ilişkin de "Büyük bir kaza, uçak üçe bölünmüş. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Bunların haricindekilerin durumları iyiye gidiyor, tesellimiz bu. Böyle bir kazada daha fazla kayıp olma ihtimali yüksekti ama çok şükür ki müdahale ekiplerimiz 5 dakika içerisinde hemen ulaşıyor ve yolcularımıza yardım ekiplerimiz ambulanslarla, bazıları yaya olarak, bazıları sedyelerle hastanelere intikal ediyorlar ve tedavileri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Her kazanın oluş şartlarının farklı olduğunu dile getiren Turhan, Kaza İnceleme Kurulu'nun görevine dün itibarıyla başladığını söyledi.

Uçağın üreticisi ülkenin ve firmanın kaza inceleme kurullarından ekiplerin de İstanbul'a geldiğine işaret eden Turhan, "Uçağın enkazının kaldırılmasına pazar günü başlanacak, bu bilgiyi aldık." dedi.

Bakan Turhan'a ziyaretlerinde, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane ile diğer ilgililer eşlik etti.