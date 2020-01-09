Bakan Turhan: "Ulaşım alt yapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren dönüştüren en temel unsur... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Ulaşım alt yapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren dönüştüren en temel unsur... - Son Dakika

Bakan Turhan: "Ulaşım alt yapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren dönüştüren en temel unsur...

6 saat önce

Toplantıdan görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yaptı.

Toplantıdan görüntü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yaptı. (1)

Bakan Turhan: Ulaşım alt yapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren dönüştüren en temel unsur...

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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