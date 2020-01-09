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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yaptı. (1)