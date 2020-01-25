Bakan Turhan: "Ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil' - Son Dakika

Bakan Turhan: "Ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hava, kara ve demiryollarında ulaşımı engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hava, kara ve demiryollarında ulaşımı engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demiryollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir."

(Mehmet Kalay/İHA)

Mehmet Cahit Turhan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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