Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hava, kara ve demiryollarında ulaşımı engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demiryollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir."

(Mehmet Kalay/İHA)