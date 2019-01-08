Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Ulaştırma Yatırımları 530 Milyar TL'yi Geçti"

Bakan Turhan: "Ulaştırma Yatırımları 530 Milyar TL'yi Geçti"

32 dakika önce

Bakan Turhan: "Ulaştırma yatırımları 530 milyar TL'yi geçti"ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bir demiryolu kazası yaşadı, kaza üzerinden devletimize ve şahsıma eleştiriler saldırılar oldu.

Bakan Turhan: "Ulaştırma yatırımları 530 milyar TL'yi geçti"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bir demiryolu kazası yaşadı, kaza üzerinden devletimize ve şahsıma eleştiriler saldırılar oldu. İhmal var veya yok konusunu adli merciler incelyor. Ancak bu projeleri yapmak kadar altyapısını yapmakta önemlidir. Bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımlar toplam 530 milyar TL'yi geçti" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin kurulduğundan beri Türkiye'de ilmi, irfanı, ahlakı yaymak ve ilim, irfan, ahlak sahibi nesiller yetiştirmek için güzel çalışmalar yaptığını belirterek, bu hizmet içerisinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
2000'li yılların başıyla bugünler mukayese edildiğinde Türkiye'nin o günlerden bu günlere her alanda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını dile getiren Turhan, "Ekonomik açıdan, sosyal sorumluluk açısından ve özellikle de dış politika konusunda ülkemizin itibarı, milletimizin devletine olan güveni çok artmıştır. Bu iktidarın muhalifleri de buna inanmıyorum diyemez" şeklinde konuştu.
"530 milyar TL'lik yatırım"
Ulaştırma hizmetleri ile ilgili bilgi veren bakan Turan, Ankara'da yaşanılan YHT kazasını anımsatarak, "Geçmişte bir demiryolu kazası yaşadı, kaza üzerinden devletimize ve şahsıma eleştiriler saldırılar oldu. İhmal var veya yok konusunu adli merciler incelyor. Ancak bu projeleri yapmak kadar altyapısını yapmakta önemlidir" diye belirtti.
Bakan Turhan, bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımların toplam 530 milyar TL'yi geçtiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:53 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri

Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek Denizli'de Bakıcı Kadın Dehşeti: Yaşlı Adamın Yüzüne Biber Gazı Sıkarak Parasını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:25:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Ulaştırma Yatırımları 530 Milyar TL'yi Geçti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]