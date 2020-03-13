Bakan Turhan: "Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur' - Son Dakika

Bakan Turhan: "Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur"

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Turhan: Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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