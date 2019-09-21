Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: Ülkemiz raylı ulaşımda teknoloji ihraç eden ülke haline gelecek
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Bakan Turhan: Ülkemiz raylı ulaşımda teknoloji ihraç eden ülke haline gelecek

11 dakika önce

TÜBİTAK ile TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline geleceğini söyledi.

Bakan Turhan: Ülkemiz raylı ulaşımda teknoloji ihraç eden ülke haline gelecek, System.String[]

TÜBİTAK ile TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline geleceğini söyledi.

Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:35 
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