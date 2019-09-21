Bakan Turhan: Ülkemiz raylı ulaşımda teknoloji ihraç eden ülke haline gelecek
11 dakika önce
TÜBİTAK ile TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline geleceğini söyledi.
TÜBİTAK ile TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline geleceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:35
Gurbetçilerin emeklilik şartları değişti! Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti