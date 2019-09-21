Bakan Turhan: Ülkemiz raylı ulaşımda teknoloji ihraç eden ülke haline gelecek

TÜBİTAK ile TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline geleceğini söyledi.