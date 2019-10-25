Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz"
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz'

Bakan Turhan: "Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz"

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Bakan Turhan'ın ulaşım ücretleri ile ilgili pazarlık yapması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Bakan Turhan'ın ulaşım ücretleri ile ilgili pazarlık yapması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta- İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (3)

Bakan Turhan: Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz

Mehmet Cahit Turhan, Isparta, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:09 Kaynak: AA
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