Bakan Turhan: "Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Bakan Turhan'ın ulaşım ücretleri ile ilgili pazarlık yapması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:09 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması
Bakan Turhan'ın ulaşım ücretleri ile ilgili pazarlık yapması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta- İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (3)
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