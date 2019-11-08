Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.
Son Dakika Genel Bakan Turhan: 'Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.

Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.

7 saat önce

Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.

Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı"

-" İstanbul'da yaşayan insanların araç sahipliliği oranı Avrupa Birliği ortalamasına yaklaştık fakat ilk 10'daki rakamların çok gerisindeyiz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.

Bakan Turhan: Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.

Mehmet Cahit Turhan, Avrupa Birliği, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.
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