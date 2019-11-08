Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.
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Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı"
-" İstanbul'da yaşayan insanların araç sahipliliği oranı Avrupa Birliği ortalamasına yaklaştık fakat ilk 10'daki rakamların çok gerisindeyiz"
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.
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