Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı 1-
1 saat önce
Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı 1-(Tür: Ankara)
Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı 1-
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:30 Kaynak: DHA
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