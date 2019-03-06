Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı 1-

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı 1-

1 saat önce

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı 1-(Tür: Ankara)

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı 1-

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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