Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı

1 saat önce

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı (Detaylar)(Tür: Ankara)

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı (Detaylar)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:45 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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