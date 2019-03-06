Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı
1 saat önce
Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı (Detaylar)(Tür: Ankara)
Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı (Detaylar)
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:45 Kaynak: DHA
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