Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı 3

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne Katıldı 3

14 dakika önce

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı 3(Tür: Ankara)

Bakan Turhan, 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı 3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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