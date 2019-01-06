Bakan Turhan, Uşak'ta Düğüne Katıldı

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Uşak'ta Senem ve Gökçe Eren çiftinin düğününde nikah şahitliği yaptı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Uşak'ta Senem ve Gökçe Eren çiftinin düğününde nikah şahitliği yaptı.



Turhan, Çağrı Düğün Salonu'nda düzenlenen Senem ve Gökçe Eren çiftinin düğününe katıldı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın kıydığı çiftin düğününde şahitlik yapan Turhan, evlilik cüzdanını geline verdi.



Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Turhan, yaptığı konuşmada evlilik müessesini önemine değindi.



Daha sonra İzmir-Ankara hızlı tren şantiyesi ile Uşak Çevre Yolu şantiyesini gezen Bakan Turhan, kentten ayrıldı.



Turhan'a Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş ile AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın eşlik etti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Düğün Davetiyesinde Dikkat Çeken Detay

Survivor'un Tescilli Güzeli Ezgi Avcı, Basketbolcu Sevgilisi Nemanja Djurisic İle Nişanlandı

Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!