Bakan Turhan: "Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor."

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