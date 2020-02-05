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Bakan Turhan: "Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis...
6 saat önce
Bakan Turhan: "Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:12 Kaynak: AA
Bakan Turhan: "Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor."
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