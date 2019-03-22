Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Yatırımlarımızla Avrupa'dan Gelen Bir Araç Otoyoldan Çıkmadan, Şehir Trafiğine...

Bakan Turhan: "Yatırımlarımızla Avrupa'dan Gelen Bir Araç Otoyoldan Çıkmadan, Şehir Trafiğine...

1 saat önce

Bakan Turhan: "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek.

Bakan Turhan:
Bakan Turhan: "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Cilvegözü, Avrupa, Ekonomi
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