Bakan Turhan: "Yatırımlarımızla Avrupa'dan Gelen Bir Araç Otoyoldan Çıkmadan, Şehir Trafiğine...
1 saat önce
Bakan Turhan: "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek.
Bakan Turhan: "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: AA
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