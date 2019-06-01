Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı

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Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama: Oradaki sorumluluğumuz neyse onu yapıyoruz

Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var