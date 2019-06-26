Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek"
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Bakan Turhan: "Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek"

1 saat önce

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.

Bakan Turhan:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:04 Kaynak: AA
Türkiye, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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