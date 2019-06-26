Bakan Turhan Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz -Ekiyle yeniden -2
1 saat önce
Bakan Turhan Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz -Ekiyle yeniden -2(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:19 Kaynak: DHA
Bakan Turhan Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz -Ekiyle yeniden -2
(Tür: Ankara
)
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