Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Yeni Tren Garı ve Lojistik Merkezi'ni İnceledi

Bakan Turhan, Yeni Tren Garı ve Lojistik Merkezi'ni İnceledi

43 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya'da yapımı devam eden Yeni Tren Garı ve Lojistik Merkezi'ni inceledi.

Bakan Turhan, Yeni Tren Garı ve Lojistik Merkezi'ni İnceledi, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya'da yapımı devam eden Yeni Tren Garı ve Lojistik Merkezi'ni inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, incelemelerde bulunmak ve çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Konya protokolünün eşlik ettiği Bakan Turhan ve beraberindeki heyet ilk olarak yapımı devam eden Yeni Gar inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Turhan daha sonra Kayacık Lojistik Merkezi'ne geçti. Bakan Turhan lojistik merkezindeki incelemelerinin ardından Mevlana Hazretlerinin Türbesi'ne geçerek ziyarette bulundu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Konya, Politika
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