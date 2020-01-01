Bakan Turhan, yeni yıla karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu'da, karayollarına ait bakım ve işletme şefliklerinde incelemelerde bulundu. Ulaşımla ilgili bilgiler alan Turhan, yeni yıla da karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu'da, yeni yıla saatler kala TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bakım ve İşletme Şeflikleri'ni ziyaret ederek denetle yaptı. İlk ziyaretini Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'ne yapan Bakan Turhan, güzergah hakkında kısa bilgi aldıktan sonra işçilerle çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında ayrıldı.



Daha sonra Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Bakan Turhan, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, 24 saat boyunca kameralarla izlenen Bolu Dağı Tüneli mevkiisiyle ilgili bilgi aldı.



İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İnşallah 2020 yılı ülkemiz, milletimiz, tüm dünya için barış ve huzurun tesis edildiği bir yıl olur. Burada arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat bu yollarda seyreden trafiğin emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini, ulaşım hizmetini sağlamak için azim ve gayretle çalışıyorlar" dedi.



"140 bin kişiyle hizmet veriyoruz"



Kara, hava, demir ve deniz ulaşımında toplam 140 bin kişiyle hizmet verdiklerini söyleyen Bakan Turhan, "Ülkemizin her köşesinde ulaşım adına karayolu ulaşımında, deniz ulaşımında, hava ulaşımında, demiryolu ulaşımında 140 bin kişilik ulaştırma ailesiyle bu hizmetleri veriyoruz. Ulaşım ve iletişim hizmeti insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir hizmet. Bunun kesintisiz bir şekilde verilmesi hayatın kolaylaştırılması adına çok önemlidir. Kar ve buz mücadelesinde karayollarında her türlü tedarikler, ekip ve ekipmanlar, bakım mücadelesinde kullanılan malzemeler refüj mahallerinde temin edilmiştir. Burada mücadele eden kar buz mücadelesi yapan çalışma arkadaşlarımız 24 saat bu hizmeti vermektedirler. Amacımız insanımızın hayatında ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.



Sürücüleri uyardı



Bakan Turhan, açıklamasının sonunda sürücülere de uyarılarda bulunarak, "Bu yollarda seyahat eden sürücülerimizin araçlarını kışa hazır halde bakımlarını yapmaları önemli. Yola çıkarken tedarikli olmaları ve özellikle seyahat edecekleri güzergah hakkında iklim şartlarını, yol şartlarını ilgili karayollarının sitesinden öğrenmeleri onların menfaatleri icabıdır" dedi.



Yapılan denetim ve açıklamanın ardından karayolları çalışanlarıyla birlikte yemek yiyen Bakan Turhan, yeni yıla da işçilerle birlikte girdi. - BOLU