Bakan Turhan: "Yerel Yönetimlerde Görev Alacak Olan Arkadaşlarımız Trabzon'da Daha Yaşanabilir Bir...
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:49 Kaynak: AA
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