Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Yerel Yönetimlerde Görev Alacak Olan Arkadaşlarımız Trabzon'da Daha Yaşanabilir Bir...

Bakan Turhan: "Yerel Yönetimlerde Görev Alacak Olan Arkadaşlarımız Trabzon'da Daha Yaşanabilir Bir...

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:49 Kaynak: AA

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